En çok ziyaret edilen şehirler açıklandı! O şehirlere akın akın gittiler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve popüler bilet platformları arasında yer alan Obilet, 2024 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri açıkladı. Bakın 2024 yılı boyunca en çok hangi şehirler ziyaret edilmiş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve popüler bilet platformları arasında yer alan Obilet tarafından 2024 yılına ilişkin olan seyahat verileri açıklandı.Açıklanan veriler hem iç hem de dış hat yolculuklarında önemli artışlar yaşandığını gösterirken en çok ziyaret edilen şehirlerde belli oldu.DHMİ'nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk 11 ayında iç hatlarda uçakla seyahat eden yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 44,1 milyona ulaşması dikkat çekti. Dış hatlarda ise yüzde 9,5'lik bir artış yaşandı ve toplam yolcu sayısı 126,2 milyon olarak kayıtlara geçti.İç hatlar ve dış hatlarda gerçekleştirilen seyahat verilerine göre o şehirler adeta uğrak noktalar arasında yer aldı.Hakkari-VanErzincan-TunceliArtvin-Iğdırİstanbul-Kölnİstanbul-Frankfurt