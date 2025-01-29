TUSAŞ’a Elektrikli Lojistik Araç Geliştiriyorlar...

Elektrikli lojistik araçlarda TUSAŞ Ankara'ya satışlarının olduğunu söyleyen Altınboğa Makine Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirağ, “Hedefimiz ileriki yıllarda yerlilik oranını yüzde 100'lere çekmek ve merhum babamın hayalini gerçekleştirmek” diyor.70'li yıllarda Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk aracının Altınboğa Makine'de geliştirildiğini ancak bir yangın sonucu bütün çalışmaların yok olduğunu aktaran Şenol Demirağ, “Firmamız 1957 yılında merhum Oktay Demirağ babamız tarafından kurulmuştur. Otomotiv sektöründe çeşitli parçaların üretimi ile yola çıkıp gaz ekipmanları, kaldırma ve çektirme makineleri gibi çeşitli alanlarda çalışılmıştı. Bu aşamaların arasında da 1974 yılında Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk aracını yapmıştı. Babam prototip aşamasından itibaren yaptığı araçları kendi yapımı dizel motoru ile donatmıştı. Ancak çıkan Fener-Haliç yangını sırasında fabrika tamamen yanmıştır. Bir süre ara verildikten sonra 1990'lı yıllarda MAYA isimli üç tekerlekli dizel bir araç üretip piyasaya sunmuştu. Daha sonra maalesef babamın vefatı ile çalışmalara ara verildi” diye konuştu.Trafik çıkışlı olmayan lojistik elektrikli araçlar üretiyorlarBirçok sektöre elektrikli lojistik araç ürettiklerinin altını çizen Demirağ, “Bu aradan sonra endüstriyel elektrikli araçlar alanına yöneldik. Lojistik amaçlı elektrikli araçların üretimine başladık. Savunma sanayi, kamu kuruluşları, askeri alanlar, hastaneler, turizm ve otelcilik alanlarında kullanılan trafik çıkışlı olmayan lojistik elektrikli araçlar üretmekteyiz. Yük çekiciler, taşıyıcılar, büyük alanlarda insan taşıma amaçlı kullanılan çelik gövdeli çekici lojistik araçlar üretmekteyiz” dedi.Demirağ, sözlerine şöyle devam etti: “Elektrikli lojistik araçlar alanına 3 yıl önce giriş yaptık. Bunun planlanması ve mühendislik çalışmaları bittikten sonra satış aşamasına geleli sadece 1,5 yıl oldu. Henüz çok yeniyiz ancak hızlı yol kat ettik. TUSAŞ Ankara'ya numune bazında bir çekici bir taşıyıcı olmak üzere 2 elektrikli lojistik araç verdik. Tüm test aşamalarını olumlu geçtik ve TUSAŞ'a satışlarımız başladı.”Aynı zamanda SAHA İstanbul üyesi olan Altınboğa Makine'nin Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Demirağ, sözlerini şöyle noktaladı: “Bizim aynı zamanda çalışmaları tamamlanmış insansız elektrikli taşıyıcı araçlarımız da bulunmaktadır. Yani insan kontrolü olmaksızın bu araçlar yükü bir yerden alıp bir yere bırakabilecek özelliktedir. Bu araçların tamamında yaklaşık yüzde 75 yerlilik oranı mevcuttur.”