CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı bulunuyor.Tutuklanarak cezaevine gönderilen 10 şüphelinin tutuklama gerekçesi ortaya çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ifade veren şüpheliler tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği belirtildi.Sabah'ın haberine göre; Tutuklama gerekçesinde şüphelilerin KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'siyasal alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği, bu anlamda ortak dil ve siyaset oluşturmak için daha önce bu çalışmaları yürüten KCK/TM yapılanmasının feshedilerek yerine, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu dosya kapsamında ortaya konulduğu belirtildi.KCK yürütme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda 'Kent uzlaşısı' olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda çeşitli ilçe belediyelere yerleştirildiği tespit edilen şüphelilerin bu şekilde belediyelerin imkanları kullanılarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz şekilde verilmesi, terör örgütüne arka çıkan kişilerin personel olarak alınması, terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi, alan saha gücünün arttırılması ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri kaydedildi.Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları, HDK'nın legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye altarnatif bir meclis olduğu, hiyerarşik olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı ifade edildi.PKK/KCK terör örgütünün unsuru olarak ayrıca terör örgütü olarak kabul edildiği, KCK yürütme konseyi üyelerinin tespit edilen talimat ve telkinlerinde 'demokratik özerklik' amaçlarına ulaşmak maksadıyla hayata geçirilen 'kent uzlaşısı' stratejisine HDK ve bileşenlerine hayati bir yol verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.HDK'nın sosyal alandaki faaliyetlerine eş güdümlü şekilde siyasal alanda da 'kent uzlaşısı' modeli üzerinde metropol belediyelerdeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı, şüphelilerin tutum ve davranışlarının bu doğrultuda üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği belirtildi.Bu kapsamda şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünü HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri KCK eş başkanları ve yürütme konseyi üyesi olan üst düzey örgüt mensuplarının talimatları ile 'demokratik özerklik' planını hayata geçirmek maksadıyla ilgili ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri, bu şekilde silahlı terör örgütü ile organik bağ kurmak suretiyle örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içeren eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiği belirtildi.