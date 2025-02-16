Bingöl depremi sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan uyarılar: Geleceğe hazırlan

AFAD'ın verilerine göre, saat 02.24'te merkez üssü Bingöl Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Bingöl Valiliği, depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.Depreme ilişkin yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu.Profesör Görür, "Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF (Kuzey Anadolu Fayı) üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır" dedi.Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, Bingöl Yedisu'daki depremin gerginlik birikiminin belirtisi olduğunu belirterek, "Geleceğe hazırlan" ifadelerini kullandı.