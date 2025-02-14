TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma: Siyasete ve yargıya parmak sallamaya kalkmıştı

Eski Türkiye'nin vesayet merkezi ve milli irade karşıtı TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ın yıldönümüne sayılı günler kala haddini aşarak siyasete parmak sallamaya çalışması büyük tepkiye neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

TÜSİAD, eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verme çabasına girişti. TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda; Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, korsan yeminci teğmenlerin ihracı gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı.SKANDAL SÖZLERE SORUŞTURMA!İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.