Yeni haftada İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Geçtiğimiz günlerde Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının yurda ulaşmasıyla birlikte İstanbul'da özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi.Kar yağışının hem keyfini hem de cefasını çeken İstanbullu kısa bir süre sonra yeniden güneşi gördü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeniden kar tahmininde bulundu.SICAKLIKLAR DÜŞECEKSon raporlara göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.Hafta ortasında neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak.Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.Salı gününden itibaren hava soğuyacak, sıcaklıklar 6 ila 10 derece düşecek.İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak.Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek, çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor.İzmir'de ise yağışlar yağmur şeklinde görülecek.