Gazze Şeridi'nde can kaybı 48 bin 271’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 6 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 271'e, yaralı sayısının da 111 bin 693'e yükseldiğini bildirdi.