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Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu

CB Insight'ın en değerli yapay zeka şirketlerini sıraladığı listede ilk sırayı 157 milyar dolar ile ChatGPT'nin geliştiricisi OPENAI aldı. Listede Çin merkezli DeepSeek'in yer almaması ise dikkat çekti

Ekleme: 16.02.2025 - 09:06 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:12 / Editör: Edin Uslu
Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu
Yapay zeka, artık hayatın her alanında kendine yer buluyor.

Sağlıktan eğitime, finanstan eğlenceye kadar uzanan bu devrim, sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda ekonomik dengeleri de değiştiriyor.
Sektörün büyümesi, yapay zeka geliştiren şirketleri milyarlarca dolarlık değerlere ulaştırdı.DEEPSEEK LİSTEDE YER ALMADI
CB Insights'ın yayınladığı 2025 listesi, bu alandaki devlerin gücünü gözler önüne serdi.
ABD merkezli şirketler liderliği kimseye bırakmazken, Çinli rakipler henüz geriden geliyor.
Ancak dikkat çeken detaylardan biri, son dönemde adı sıkça anılan Çinli DeepSeek'in listede yer almaması oldu.


MINIMAX AI
Çin merkezli bir yapay zeka girişimi. Büyük dil modelleri ve doğal dil işleme teknolojileriyle tanınıyor.
Değeri: 2,5 milyar dolar

ZHIPU AI
Çin'in en iddialı yapay zeka şirketlerinden biri. Veri analizi ve model geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.
Değeri: 3 milyar dolar


MOONSHOT AI
İleri seviye yapay zeka çözümleri geliştiren ve özellikle otomasyon teknolojileriyle öne çıkan bir girişim.
Değeri: 3,3 milyar dolar

MISTRAL AI
Avrupa merkezli bir yapay zeka devi. Açık kaynaklı büyük dil modelleriyle tanınıyor.
Değeri: 7,8 milyar dolar

COHERE
NLP (Doğal Dil İşleme) alanında uzmanlaşmış bir şirket. Metin üretimi ve veri analizi çözümleri sunuyor.
Değeri: 12 milyar dolar



Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu





INFLECTION AI
Kişiselleştirilmiş yapay zeka asistanları üzerine çalışan bir şirket. İnsan benzeri etkileşimleriyle dikkat çekiyor.
Değeri: 25 milyar dolar

XAI
Elon Musk'ın sahibi olduğu bu şirket, yapay zekayı daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.
Değeri: 50 milyar dolar

ANTHROPIC
Etik yapay zeka modelleri geliştiren bir girişim. Claude isimli modeliyle tanınıyor.
Değeri: 60 milyar dolar


DATABRICKS
Büyük veri işleme ve yapay zeka destekli analiz araçlarıyla sektörde lider konumda.
Değeri: 62 milyar dolar

OPENAI
ChatGPT ve DALL·E gibi ürünleriyle yapay zeka dünyasında çığır açan şirket.
Değeri: 157 milyar dolar