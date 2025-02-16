Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu

Yapay zeka, artık hayatın her alanında kendine yer buluyor.Sağlıktan eğitime, finanstan eğlenceye kadar uzanan bu devrim, sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda ekonomik dengeleri de değiştiriyor.Sektörün büyümesi, yapay zeka geliştiren şirketleri milyarlarca dolarlık değerlere ulaştırdı.DEEPSEEK LİSTEDE YER ALMADICB Insights'ın yayınladığı 2025 listesi, bu alandaki devlerin gücünü gözler önüne serdi.ABD merkezli şirketler liderliği kimseye bırakmazken, Çinli rakipler henüz geriden geliyor.Ancak dikkat çeken detaylardan biri, son dönemde adı sıkça anılan Çinli DeepSeek'in listede yer almaması oldu.MINIMAX AIÇin merkezli bir yapay zeka girişimi. Büyük dil modelleri ve doğal dil işleme teknolojileriyle tanınıyor.Değeri: 2,5 milyar dolarZHIPU AIÇin'in en iddialı yapay zeka şirketlerinden biri. Veri analizi ve model geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.Değeri: 3 milyar dolarMOONSHOT AIİleri seviye yapay zeka çözümleri geliştiren ve özellikle otomasyon teknolojileriyle öne çıkan bir girişim.Değeri: 3,3 milyar dolarMISTRAL AIAvrupa merkezli bir yapay zeka devi. Açık kaynaklı büyük dil modelleriyle tanınıyor.Değeri: 7,8 milyar dolarCOHERENLP (Doğal Dil İşleme) alanında uzmanlaşmış bir şirket. Metin üretimi ve veri analizi çözümleri sunuyor.Değeri: 12 milyar dolarINFLECTION AIKişiselleştirilmiş yapay zeka asistanları üzerine çalışan bir şirket. İnsan benzeri etkileşimleriyle dikkat çekiyor.Değeri: 25 milyar dolarXAIElon Musk'ın sahibi olduğu bu şirket, yapay zekayı daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.Değeri: 50 milyar dolarANTHROPICEtik yapay zeka modelleri geliştiren bir girişim. Claude isimli modeliyle tanınıyor.Değeri: 60 milyar dolarDATABRICKSBüyük veri işleme ve yapay zeka destekli analiz araçlarıyla sektörde lider konumda.Değeri: 62 milyar dolarOPENAIChatGPT ve DALL·E gibi ürünleriyle yapay zeka dünyasında çığır açan şirket.Değeri: 157 milyar dolar