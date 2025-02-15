Ümit Dikbayır müfettişlerin fotoğraflarını izinsiz çektirmişti: Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; müfettişler ile izinsiz fotoğraf çektirdiği ve sosyal medyada paylaşarak kimliklerini açık ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunulacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; söz konusu şikayet dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacağı öğrenildi.Uluçınar Camii İmam-Hatibi Halil Konakçı'nın, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir siyasi partinin il başkanını hedef aldığı iddia edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu iddialara ilişkin idari soruşturma başlattı. İdari tahkikatta şikayetçi ya da ihbar eden konumunda bulunan kişi ya da kişilerin ayrıca beyanlarına başvurması gerekiyor.Müfettişler, bu çerçevede Halil Konakçı'nın hakkındaki iddialara ilişkin tahkikat dosyasında şikayetçi konumu nedeniyle detaylı ve somut bilgi alabilmek adına 7 Şubat 2025 tarihinde Ümit Dikbayır'dan, randevu talebinde bulundu. Ümit Dikbayır, müfettişlere 12 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00'ya randevu verdi. Ümit Dikbayır'ın, TBMM odasında randevu saatinde görüşmeye başlamadan önce elindeki cep telefonu ile çapraz cepheye geçen kadın görevliye müfettişler ile izinsiz fotoğrafını çektirdiği ortaya çıktı.Bu durumu fark eden Başmüfettiş İ.Ö., fotoğraf çekmek isteyen kadın görevliye, bu yapılmak istenenin doğru olmadığını kesinlikle fotoğraf çekilmemesini vurguladığı ifade edildi. Bu hatırlatma üzerine kadın görevlinin odadan dışarı çıktığı bildirildi.Müfettişler, Ümit Dikbayır'a bu görüşme esnasında idari tahkikatın da gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğü ve bu yönüyle adli tahkikatta takip edilen usule riayet edildiği hususunda gerekli bilgilendirmede bulundu. Görüşmede önceden hazırladığı dosyayı müfettişlere veren Ümit Dikbayır'ın, kimlerle görüştüğünü kağıda not aldığı öğrenildi.Ümit Dikbayır, görüşmeye dair izinsiz çekilen fotoğrafları 12 Şubat saat 17.46'da sosyal paylaşım sitesi X'teki kişisel hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta tahkikatta görevli müfettişlerin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı görüldü.Diyanet İşleri Başkanlığı; yürütülen soruşturanın gizliliğine ihlal edildiği, müfettişlerin kimliklerinin afişe edilerek toplumun belli bir kesimine hedef gösterildiği gerekçeleriyle tahkikatın bir başka müfettiş tarafından devam ettirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilerek dosyanın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iadesine karar verdi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; müfettişler ile fotoğraflarını izinsiz çektirdiği, sosyal medyada paylaşarak kimliklerini açık ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunulacağı bildirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; söz konusu şikayet dilekçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacağı öğrenildi.