Göktaşının çarpabileceği yerler açıklandı: İşte risk altındaki 9 ülke

NASA'nın yürüttüğü son gözlemler, 2024 YR4 adı verilen asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimaline dair yeni veriler ortaya koydu. Daha önce yapılan hesaplamalarda göktaşının 22 Aralık 2032'de gezegenimize çarpma ihtimali yüzde 2,3 olarak hesaplanmıştı. Ancak bilim insanları, daha detaylı gözlemlerle bu riski güncellemeye hazırlanıyor.NASA'nın Catalina Sky Survey Projesi'nden mühendis David Rankin ve ekibi, göktaşının olası çarpma senaryolarına dair detaylı bir analiz yaptı. Buna göre, 2024 YR4'ün yörüngesi incelendiğinde, çarpması durumunda Dünya üzerinde belirli bir 'risk koridoru' çıkarıldı.İşte çarpması beklenen ülkeler:Euronews'te yer alan habere göre; Yapılan hesaplamalara göre, göktaşının çarpması halinde etkileyeceği bölgeler Güney Amerika'nın kuzeyinden başlayarak Pasifik Okyanusu'nu aşacak ve Güney Asya, Arap Denizi ile Afrika'ya kadar uzanacak.NASA'nın tahminlerine göre, çarpma senaryosunda en çok etkilenecek ülkeler şunlar:Güney Amerika: Venezuela, Kolombiya, EkvadorGüney Asya: Hindistan, Pakistan, BangladeşAfrika: Etiyopya, Sudan, Nijerya