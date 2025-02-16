Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde, çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.Fidan, ilk olarak Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.Görüşmede, Filistin'deki güncel durum ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik hazırlıklar ele alındı.Fidan, Filistin meselesine ilişkin Türkiye'nin tutumunu bir kez daha vurgulayarak, bölgedeki barış çabalarına verdiği önemi ifade etti.Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeleri değerlendirdi.Görüşmede, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.Bakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de görüştü. Bu görüşmelerde, Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki güvenlik durumu üzerine istişarelerde bulunuldu.Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile de bir araya gelen Fidan, Ukrayna-Rusya krizine dair gelişmeleri ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.Fidan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile de görüştü.Görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine dair liyakat temelli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği dile getirildi.Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerlemesi gerektiği vurgulandı.Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yapılan görüşmede, Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki terör örgütleriyle mücadele gibi önemli meseleler masaya yatırıldı.Fidan, Suriye'deki hükümet kurma sürecinin yanı sıra DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör gruplarıyla mücadele konusunda da iş birliğinin önemini belirtti.Son olarak, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de bir görüşme gerçekleştiren Fidan, Ukrayna'nın güvenlik durumuna dair son gelişmeleri değerlendirdi.