Bingöl Yedisu'da 4.8 büyüklüğünde deprem

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler de sıklaştı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.Saat 02.24'te meydana gelen depremin derinliği ise 12.79 kilometre olarak kaydedildi.Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verildi.