MSB duyurdu! 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde...Düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.12 Şubat 2025 ve 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyinde toplam 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaştı.'Gök Vatanımızın Cesur Kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor!' diyen MSB, devamında şu ifadelere yer verdi:Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek!