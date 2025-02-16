Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil

CHP lideri Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdiği açıklamasında, 'Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir' ifadelerini kullanmıştı.Özel'in bu benzetmesi, tepkilerin odağı oldu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Özgür Özel'in bu açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Özel'in yine 'siyasetsizlik' tarihine geçecek bir açıklama yaptığını vurgulayan Çelik, 'Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.' ifadelerini kullandı.Çelik'i açıklamasında yer alan açıklamanın devamı ise şöyle;Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade “Yassıada zihniyeti”dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır.Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.'