Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “şiir bilmez” diyerek hedef almıştı! Özgür Özel fena rezil oldu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında partililere hitap etti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar.' sözlerine, 'Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir, ne şiiri, ne sanat, ne kültür bilir.' diyen CHP Genel Başkanı Özel, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmek istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirine atıf yapmak isteyen Özel, 'Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker Allahu Ekber falan... Böyle bir şiir. Şir ya şiir. Şiir okudu' ifadelerini kullandı. Özel sosyal medyada alay konusu oldu.6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında Ziya Gökalp'in Asker Duası şiirini okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi.Minareler süngü, kubbeler miğfer,Camiler kışlamız, müminler asker,Bu ilahi ordu dinimi bekler,Allahu Ekber, Allahu Ekber.