MSB duyurdu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındılar!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren yeni silah sistemleri hakkında bilgi verdi.Zeki Aktürk, 'Öncelikle Kartalkaya/Bolu'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve asil Türk milletine baş sağlığı diliyoruz.' açıklamasında bulundu.SON BİR HAFTADA 69 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİPKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla;Son bir haftada 69,1 Ocak'tan bugüne kadar ise 64'ü Irak'ın, 157'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Cizre/Şırnak'taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.SON BİR HAFTADA SINIRLARIMIZDA 105 ŞAHIS YAKALANDICumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;Son bir hafta içerisinde 105 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 320 olmuştur.Son bir haftada engellenen 1.496 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5.130'a ulaşmıştır.Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 135 kilogramdan fazla (69.550 gr. Eroin ve 65.550 gr. Metamfetamin) uyuşturucu ele geçirilmiştir.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLERTürkiye, stratejik açıdan kritik bölgelerde sunduğu çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinde kilit bir rol oynamaya devam etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Libya'dan Kosova ve Bosna Hersek'e kadar geniş bir coğrafyada başarıyla görev yapmakta, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin haklı davalarına güçlü bir destek sunmakta; bölgesel barışın tesis edilmesine ve uluslararası güvenliğe kayda değer katkılar sunmaktadır.Bu vesileyle 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.TERÖR ÖRGÜTÜNE BİR UYARI DAHA!Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkı zorla yerinden edilmiş, toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir.Yeni bir dönemin başladığı Suriye'de;İşgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi,Göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini,Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.GAZZE İÇİN ATEŞKES MESAJIHamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ediyoruz.Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir.Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.16 Ocak'ta Moğolistan Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiş, ardından Abu Dabi Büyükelçimizi,17 Ocak'ta ise Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiştir.20 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Slovakya Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız, ayrıca mevkidaşı ile “Türkiye-Slovakya Askerî Çerçeve Anlaşması”nı imzalamıştır.Sayın Bakanımız bugün de (23 Ocak) Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanını kabul edecektir.15-17 Ocak tarihleri arasında Belçika'da düzenlenen NATO Askerî Komite Toplantısı'na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve birçok ülkenin Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.20 Ocak'ta Umman Deniz Kuvvetleri Komutanını kabul eden Sayın Genelkurmay Başkanımız, bugün de (23 Ocak) Libya Genelkurmay Başkanını ağırlayacaktır.Kara Kuvvetleri Komutanımız bugün (23 Ocak) Ankara'ya resmî ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelecektir.Deniz Kuvvetleri Komutanımız, resmî davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet ile 20 Ocak'ta görüşmüştür.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERTürk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir.Bu kapsamda 20 Ocak'ta;Kars'ta başlayan ve 10'u fiili, 6'sı gözlemci olmak üzere toplam 16 ülkenin yer aldığı Kış-2025 Tatbikatı ile,Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam etmektedir.Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 7'nci kez komuta edilen ve Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı görev yapan Birleşik Görev Kuvveti-151 (Combined Task Force-CTF-151)'in komutası 22 Ocak'ta Bahreyn'de düzenlenen törenle Pakistan'a devredilmiştir.Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, 24-26 Ocak tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir.20 Ocak'ta muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Akdeniz'de, 21 Ocak'ta ise Karadeniz'de eğitim uçuşu yapılmıştır.22 Ocak'ta Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen uçuş görevinin, yarın (24 Ocak) da icra edilmesi planlanmaktadır.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 28 Ocak'ta Romanya hava sahasında icra edilecek Entegre Hava ve Füze Savunma Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanacaktır.DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİTürk Silahlı Kuvvetlerimiz ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere doğal afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir.Bu kapsamda Polonya'nın Krosnowice bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yardıma giden 5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı unsurlarımız tarafından Biala Ladecka Nehri üzerine 37 metre uzunluğunda panel köprü kurulumu tamamlanmıştır.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİSayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda,T-70 Genel Maksat Helikopteri,Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü,Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve,Modern Piyade Tüfeği (MPT-76 MH) envantere alınmıştır.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir.2 Ocak'ta başlayan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a,9 Ocak'ta başlayan “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini” başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir.BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARIBedelli askerlik sınıflandırma sonuçları bugün (23 Ocak) itibarıyla açıklanacaktır. Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi hâlinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmeleri mümkündür.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,Ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklama ise şu şekilde:GKRY'NİN 5. PARSELDE SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN NAVTEX YAYIMLAMASIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:“GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir.“Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar.KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK İDDİALARIBakanlık kaynakları, Kışlasız Bedelli Askerlik ile ilgili iddialara ilişkin olarak da “7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” dedi.SURİYE'DE SON DURUM VE TSK'NIN FAALİYETLERİBakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum ve TSK'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik de şu bilgileri paylaştı:“Suriye Ordusu'nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir.Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler.Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre; Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.”IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELEBakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:“Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP'leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir.Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz.Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”