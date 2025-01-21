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Toprak kayması felaketi! Çok sayıda can kaybı var

Endonezya’nın Orta Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Toprak kayması felaketi! Çok sayıda can kaybı varEndonezya'nın Orta Java eyaletindeki Pekalongan kentinde şiddetli yağışlar, nehirlerin taşmasına ve toprak kaymasına neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, heyelan sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kaybolan en az 9 kişiyi arama çalışmalarının başlatıldığı ancak yağışlar nedeniyle operasyonda aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle 9 köyde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.