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Sivas'ta otelde patlama! Yaralılar var

Son dakika haberi... Sivas'taki Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi yaralılar var.

Ekleme: 21.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:42 / Editör: Edin Uslu
Sivas'ta otelde patlama! Yaralılar varSivas'taki Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi yaralılar var.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Yıldızhan Otel'in alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.


Sivas'ta otelde patlama! Yaralılar var