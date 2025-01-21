Sivas'ta otelde patlama! Yaralılar var
Son dakika haberi... Sivas'taki Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi yaralılar var.
Sivas'taki Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi yaralılar var.
Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Yıldızhan Otel'in alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.
Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Yıldızhan Otel'in alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.