Sivas'ta otelde patlama! Yaralılar var

Sivas'taki Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi yaralılar var.Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Yıldızhan Otel'in alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.