Donald Trump'ın göreve başlamasına sayılı günler kala ABD'de kaos yaşanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump, Kamala Harris'e karşı galip gelerek yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra, ABD'nin 47. Başkanı olarak 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlayacak.Bu tarih, Amerikan başkanlık sisteminin geleneksel yemin tarihi olarak biliniyor.Tump'ın ise ikinci başkanlık döneminin resmi başlangıcını işaret edecek.Bu süreç, ABD'nin anayasal sistemine göre belirlenmiş adımları içeriyor ve Trump'ın başkanlık döneminin ilk gününde, çeşitli törenler ve kutlamalarla taçlanacak.Trump, düzenlediği etkinliklerle zaferi kutlarken koltuğa oturmadan ülkede resmen kaos yaşanıyor.Esad rejiminin devrilip, Suriye'de yeni bir yönetiminin iş başına geçmesinin ardından Orta Doğu'da varlığı sorgulanan ABD'de, dikkat çeken olaylar birbiri ardına geliyor.Orta Doğu'dan askerlerini çekeceğini söyleyen ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesine günler kala ABD'de de 3 ayrı girişim gerçekleştirildi.New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki 'Shamsud Din Jabbar' adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıkladı.Ayrıca yetkililer, saldırganın aracında DEAŞ bayrağının bulunmasının ardından şahsın terör örgütüyle bir bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.İkinci saldırının ise ABD siyasetinde yükselen yıldız olarak görülen Elon Musk'a karşı gerçekleştirildiği iddia edildi.Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, bomba gibi patladı.Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti.Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın 'terör saldırısı' kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.New Orleans'ta yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığa dalması sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu kez de New York'ta bir saldırı yaşandı.Queens bölgesinde bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda, en az 11 kişi yaralandı.ABD basınında yer alan haberlerde göre, saldırgan olay yerinden kaçtı.