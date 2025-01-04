CHP'li belediyede skandal! Başkan yardımcısının güvenlik görevlisiyle görüntüleri ortaya çıktı

Hakkında usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam Beykoz Belediyesi'nde yeni bir skandal patlak verdi.Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyedeki kadın özel güvenlik personeliyle ilişkisi ortaya çıktı. Belediyeye ait bir kültür merkezinde kadın özel güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Miniç, özel görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında şikayetçi oldu.Sabah'ın haberine göre; Miniç'in, belediyede çalışan özel güvenlik görevlisiyle belediyeye ait kültür merkezindeki uygunsuz görüntüsü mayıs ayında ortaya çıktı.Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında yardımcısını uyarmak veya hakkında işlem yapmak yerine bir adım dahi atmadı.Murat Miniç'in görevine sorunsuz devam etmesi üzerine, kadın güvenlik görevlisiyle olan görüntüleri karısına ulaştı. İlçede adeta elden ele gezmeye başlayan görüntüler sonrasında Miniç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, görüntüleri yaydıklarını iddia ettiği belediye personeli 7 kişi hakkında şikayette bulundu.Şikayet üzerine Beykoz Polisi, Belediye Başkanının özel kalem müdürlüğünde görevli 2 kişi ile belediyede görevli 2 güvenlik personeli ve Alaattin Köseler'in eski sekreterinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin ifadelerini aldı.