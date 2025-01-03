Uzaydan düşen cisim hayrete düşürdü! Yetkililer harekete geçti

Kenya'daki Mukuku Köyü'ne uzaydan geldiği düşünülen bir nesne düştü. Kenya Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre çapında olan bu cisim, köyde herhangi bir can kaybına neden olmadı.

Kenya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mukuku Köyü'ne düşen bir nesne akıllarda soru işareti oluşturdu. Yetkililer, bu nesnenin 'muhtemelen bir roketin ayrılma aşamasından kalma' olabileceğini belirtti.Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre çapında olan bu nesnenin hangi ülkeye ya da kuruluşa ait olduğunu tespit etmek için enkaz parçalarının inceleneceği ifade edildi.Kenya Uzay Ajansı'ndan Binbaşı Alois Were, 'Nesnenin sahibi belirlendiğinde, uluslararası hukukun sunduğu yasal mekanizmalar kullanılarak sorumlular hesap vermeye çağrılacak' ifadesinde bulundu.Uzay enkazlarının büyük bir kısmı atmosfere giriş sırasında yanarak yok oluyor ya da okyanus gibi ıssız bölgelere düşüyor. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Örneğin, Mayıs 2024'te SpaceX'e ait bir enkaz parçası, Kuzey Karolina'daki bir dağ tesisi yakınlarında bir yürüyüş parkuruna düşmüştü. Uzmanlar, bu tür olayların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, ''Eğer o enkaz bir kişinin üzerine düşseydi, kesinlikle ölümcül olurdu'' diyerek bu tehlikenin altını çizdi.Şu ana kadar uzay enkazları nedeniyle ölüm gerçekleşmedi, ancak 2023 yılının Mart ayında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan düşen iki kilogramlık bir enkaz Florida'da bir ailenin evinin çatısını delmişti.