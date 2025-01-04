İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Tayfur'un oğluna sarılıp...

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, tüm Türkiye'yi olduğu gibi meslektaşlarını da yasa boğdu. İbrahim Tatlıses'in Ferdi Tayfur'un oğluna sarıldığı anlar ise gündem oldu.Arabeskin Kralı Ferdi Tayfur son yolcuğuna AKM'de uğurlanıyor. Sanat camiasının önemli isimleri de törende yerini aldı.Törene katılan isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, sahneye tekerlekli sandalye ile getirildi. Gözyaşlarına boğulan Tatlıses, Tayfur'un küçük oğluna sarılarak ağladı.Son yolculuğuna uğurlanan AKM'de törene katılanlar arasında yer alan İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde konuştu:'Arabeskin babasını değil prensini kaybetti. Ben prens diyorum ona. gerçekten prensti.''Mekanı cennet olsun inşallah. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağolsun. Birlikte çok vakit geçirdik çok. Çok ekmeğini yedim.'' İbo Show'a geldi, reytingler tavan yaptı. Dışarıdaki kalabalığı gördünüz mü? Konserleri de böyleydi.''Siz bilmezsiniz gençsiniz daha. Minder atıldı, dediler ki; Ferdi Tayfur bitti. Sonra öğrendik bu minderler tezahüratmış. Mekanı cennet olsun. Prensimizi kaybettik.' cümlelerini kullandı.Ferdi Tayfur'un oğluna sarıldığı anlar birçok kişinin bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamamasına sebep oldu.