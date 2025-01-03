Apple'dan bahar sürprizi! iPhone 16 için...

Apple yıllar boyunca bahar aylarında yeni iPhone renklerini piyasaya sürdü. Geçen yıl iPhone 15 serisiyle bu trendi atlamış olsa da, şirketin bu bahar müşteriler için yeni bir iPhone 16 seçeneği hazırlıyor olması mümkün.Apple'ın bu bahar yeni bir iPhone 16 rengi sunacağını güvenilir bir kaynaktan duymamış olsak da, önceki söylentiler bunun şirketin planlarının bir parçası olabileceğini gösteriyor. Örneğin Weibo'daki sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple'ın iPhone 16 serisi için yedi yeni renk çıkaracağını öngörmüştü. Ancak şirket sadece beş renk tanıttı:Fixed Focus Digital'e göre Apple'ın tanıtmadığı iki renk ise mor ve sarıydı. Dolayısıyla şirket, bahar aylarında bu iki renkten birini veya ikisini birden duyurabilir. Apple, geçmişte iPhone modelleri için şu ek renkleri tanıtmıştı:Mart 2023'te bir basın bülteni aracılığıyla iPhone 14'ün sarı versiyonu duyuruldu: Mart 2022'de hem iPhone 13 hem de iPhone 13 modelleri için yeşil renkler piyasaya sürüldü: Nisan 2021'de mor renkli iPhone 12 tanıtıldı: Apple bu sürüm için ek renk eklemediApple, bahar döneminde sadece yeni iPhone 16 rengini tanıtmakla kalmayacak. Aynı zamanda yeni MacBook Air modelleri, iPhone SE 4 (iPhone 16E adıyla da çıkabilir) ve AirTag 2 ürünlerini de kullanıcılarına sunacak.