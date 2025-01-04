Bakanlıktan 7 belediyeye müsilaj uyarısı! 'Bir an önce hayata geçirilmeli'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu’nda öne çıkan başlıklar üzerine uyarı yazısı gönderdi.

Son dönemde Marmara Denizinde yeniden hortlayan müsilaj oluşumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi.Marmara Denizi'nde kirlilik yükünün azaltılamadığını belirten Bakanlıktan Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 belediyeye müsilaj uyarısında bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu’nda öne çıkan başlıklar üzerine uyarı yazısı gönderdi.Bakanlık, Marmara Denizi’nin kirlilik yükünü azaltacak en önemli etken olan ve 22 maddelik eylem planında yer almasına rağmen belediyelerin kurmadıkları ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini bir an önce hayata geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.