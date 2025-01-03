Fahrettin Altun: Yalanları titizlikle takip ve ifşa ettik

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Altun'un açıklamaları şöyle: ''Dünya, bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kolay, ancak bu bilgiye duyulan güvenin de bir o kadar zorlaştığı bir dönemden geçiyor. Dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar, karşı karşıya kaldığımız tehditler de her geçen gün büyüyor.Özellikle hakikati hedef alan dezenformasyon, toplumların düşünce dünyasını zehirleyen, güven duygusunu erozyona uğratan ve insan sağlığını tehdit eden hatta can alan küresel bir sorun haline geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, bu küresel tehdide karşı mücadele etme bilinciyle 2024 yılında da ülkemiz ve insanlığa yönelik yalanları titizlikle takip ve ifşa ettik. İftira ve karalama kampanyalarını hakikatin ışığıyla bertaraf ettik.Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, yanlış bilgilerin yayılmasına karşı etkin bir mücadele yürüttü. Bu çalışmalar, yalanın karanlığına karşı başlattığımız büyük “Hakikat Mücadelesi” direnişinin bilinciyle yürütüldü.Doğru bilgiye erişim, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır. Doğru ve güvenilir bilgilere erişim hakkının korunması, her vatandaşımızın ve insanlık onurunun teminatıdır.2024 yılındaki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberler ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik. Bu çalışma bilgi kirliliğiyle mücadelemize tanıklık etmenizi de sağlayacaktır.2024 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında, yanlış bilgi ve manipülasyonun ne denli tehlikeli bir boyuta ulaştığına şahit olduk. İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı politikalarını meşru göstermek amacıyla yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarını ifşa ettik. Bu çalışmada, İsrail'in yapay zekayı da kullanarak yürüttüğü bu kampanyaların belgelerle çürütüldüğü doğrulamalar yer almaktadır. Mazlumların sığınağı olan Türkiye'nin, dünyanın vicdanını manipüle etmeye çalışanlara karşı verdiği Hakikat Mücadelesinin kayıtlara geçmesi açısından da önem arz etmektedir.Bu almanak, 2024 yılında verdiğimiz Hakikat Mücadelesini sunmakla kalmayıp, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizin de bir kanıtıdır.2025 yılında da doğruluğun, şeffaflığın ve vicdanın rehberliğinde, milletimizin hakikate erişmesini sağlama misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız. Yaşasın Hakikat düsturuyla, yalanın karanlık ve tehditkar gölgesini hep birlikte yok edeceğiz.'