Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre sınır ötesi harekat bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.Bu kapsamda 9 terörist daha öldürüldü.Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.