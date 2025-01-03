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Beyaz Gazete
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Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü
Ekleme: 3.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 3.01.2025 - 14:46 / Editör: Edin Uslu
Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü
Son dakika haberine göre sınır ötesi harekat bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda 9 terörist daha öldürüldü.

4 IRAK'TA, 5 SURİYE'DE
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.