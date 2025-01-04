Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz​ ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. İzmir ve Aydın için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı verilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurluİZMİR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 14°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıHATAY °C, 10°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurluÇANKIRI °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT °C, 11°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -7°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 0°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 10°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 11°CAz bulutlu ve açık