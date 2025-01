Piyasaları evlilik kredisi heyecanı sardı: 22.5 milyarlık doping

Yeni evlenecek gençlere verilecek olan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi piyasalarda doping etkisi yapacak. İki yıl geri ödemesiz olan destek kredisi gençlerin yuva kurmalarını kolaylaştırırken mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan düğün organizasyoncularına kadar hemen her sektöre katkı sağlayacak.Hatta öyle ki bu kredi desteği bazı sektörleri de harekete geçirdi. Genç çiftlerin yeni ev kurmasına destek olmak için kolları sıvayan mobilyacılar 'Bu da bizden' kampanyasına hazırlanıyor. Zücaciyeciler de özel indirim paketleri için çalışıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılda ortalama 600 bin çift evleniyor. Bu krediden yaklaşık 150 bin çiftin faydalanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla 22 milyar 500 bin TL'nin piyasalara girmesi bekleniyor. Kredi kartlarına getirilen limit taksit gibi sınırlamalar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten sektör oyuncuları, bu kredinin can suyu olacağını vurguluyor.Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, bunun da özel kredilerle desteklenmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Her evlilik yeni bir ev demek. Dolayısıyla bu mobilya sektörüne de bir katkı sunacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanımıza sektörümüz adına özel bir teşekkür etmek istiyoruz" dedi. Gençlerin yuva kurmasına sektör olarak da özel bir katkı sunmak istediklerini anlatan Ahmet Güleç, "Federasyon yönetimindeki arkadaş- larımızla bu konuyu konuştuk. Biz de gençlere destek olmak için üyelerimizden özel kampanyalar hazırlamalarını isteyeceğiz. Bu kapsamda gençlere 'Bu da bizden' diyeceğiz. 21-25 Ocak tarihleri arasında Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı (IIFF) gerçekleştireceğiz. Fuar sonrası, şubat ayında kampanyamızın startını vereceğiz" diye konuştu. Bu krediden 150 bin çiftin yararlanacağını öngördüklerini aktaran Zücaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz de, "Türkiye'de son 2 yıl ortalaması olarak 570 bin çift evleniyor. 2000 yılından bu yana da evlilik yaşı ortalaması kadınlarda 3 yıl artarak 25.7, erkeklerde 2.3 yıl artarak 28.3'e tırmandı. Kredi şartında 29 yaş üstü ve 6 aylık asgari ücrete göre bakıldığında aylık yaklaşık 39 bin TL, toplam gelire 6 ay sonrasına bakarsak da 51 bin TL sınırı olacaktır diye düşünüyorum. Başvuru yapacak kişilerin sayısı 150 bini bulacaktır. Bu da oldukça önemli bir sayı" dedi.Çeyiz satışlarında ortalama paket fiyatlarının 25-50 bin TL arasında olduğunu aktaran Öksüz, şunları anlattı: "Firmalarımız çeyiz setleriyle ilgili çok özel kampanyalar yapıyorlar. 150 bin çiftin faydalanacağını düşünüyoruz ama yeni kampanyalarla bunu artırmayı hedefliyoruz. Kredi kartıyla ilgili taksitler de çok önemli. Firmalarımız vade farkı almadan taksit imkânı sağlamaya çalışsa da maliyetler çok yüksek. Taksit sayılarının artması ve buradaki destekler de katkı sağlar."MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, mobilyada düğün paketlerinin 80 bin TL'den başladığını belirterek, "Şu an Türkiye ortalamasının yüzde 10 altında çalışıyoruz. Hareketlilik sağlayabilmek için maliyetleri fiyatlara yansıtmıyoruz. Bankalarla taksitlerle ilgili görüşme halindeyiz. Daha etkili kampanyaları bu 150 bin TL'lik çalışmayla birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kredi kartı taksitleri ve limitlerin sınırlandırıldığını hatırlatan Çalışkan, "Kredi kartı taksitlerinin de 9'dan 12'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Kredi kartının geri dönüş kısmında da faizler düşürülmeli" dedi.Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, "Türkiye'de bir evde ortalama 20 metrekare halı kullanılıyor. 600 bin evlilik demek 12 milyon metrekare halı ihtiyacı demek. Bugünkü ortalama ürün fiyatlarıyla da 5 milyar TL ciro yapar. Enflasyon sebebiyle daha çok ucuz ürünler talep görüyor. Evlilik desteğiyle talep ucuzdan orta segmentteki ürünlere kayabilir. Bu durumda ciroda yüzde 25'lik bir artış olur" ifadelerini kullandı.Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) ve KM Events'in Kurucusu Meltem Bayazıt Tepeler, son dönemde enflasyon nedeniyle gençlerin daha çok nikâh gibi organizasyonlara yöneldiğini belirterek, "Gençler için güzel bir destek sunuluyor. Bu nikâhları yapacak olanlar belki arkadaşları ya da aileleri ile küçük bir kutlama yemeği ya da mini bir parti yapabilirler. Bu tür organizasyonlara katkı sağlayacaktır" dedi.