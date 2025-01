Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Kayseri davasına bir kez daha sahip çıkıyor. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de İl Kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kayseri imparatorların gözdesidir, Selçuklu'nun şaheseridir Cumhuriyet'in ticaret ve kültür şehridir. Kayseri, ticaretin de siyasetin de iç içe olduğu bir şehirdir.Muhalefetin durumu içler acısı halde. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Bari ülkenin çözümüne katkı veremiyorsunuz, iktidarımıza gölge etmeyin.56 yıllık Baas zulmü bir gecede yıkıldı. Suriye halkı kendi geleceğini yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla iletliyor. Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz. Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin tasfiyesini sağlamaktır. Suriye'de eli silahlı eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdikçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. PKK/YPG'nin çöpe atılması yakındır.Terör belasının def edilmesi için adımlar atılıyor. Bu çalışmalarda kayda değer bir mesafe alındı. Meclis'te çok geniş bir anlayış birliği oluştu. Attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır.