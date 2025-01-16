Bir şehir onun için alarma geçti! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı: Eğer görürseniz…

Bursa'da 'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'nda aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor.Barınaktaki elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından, bozayılardan birinin kaçtığı öğrenildi. Olay, sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören, sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı.EKİPLER SEFERBER OLDUKaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu.VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALARI İÇİN UYARILDIÇevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, vatandaşların dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da vatandaşlar uyarıldı'SALDIRGAN DEĞİLDİ, ARABAYA BİLE SALDIRMADI'Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan, barınaktan kaçan ayıyı ilk görenlerden Resul Bülbül, 'Sabah saatlerinde benim evin karşısındaki çöp kovasını devirmişti. Ben de o sese uyandım. Kalkıp baktığımda ilk olarak bir şey göremedim. Sanki bir köpek gibi gördüm ama köpeğe de benzetemedim. Büyük ve tüylü bir şeydi.Hanım da kalkıp gördüğünde domuza benzetti. Yukarıdaki çöpleri karıştırdı. Sonra ben de arabayı çalıştırdım. Caminin oradan ayıyı geri çevirdim. Bayırdan aşağı arabayla korna basarak gönderdim. Muhtarı aradım ve o da hemen Milli Parklar'ı ve jandarmayı aramış. Ayı saldırgan değildi. Arabaya bile saldırmadı. Ayıyı zorla kovalıyordum. Ayı, halen bulunmadı, dron kullanarak arıyorlar. Bizim köylüler ayıdan korkmaz. Alışığız, Artvin'den gelmeyiz. Artvin'de ayılarla birlikte hayvan otlatıyoruz. Sıkıntı yok. Korkan da yok' diye konuştu.'ELİMİZDEN KAÇTI!'Mahalle muhtarı Şenol Kuş da ayıyı takip ettiklerini ancak araçlardan korkarak kaçtığını söyleyerek, 'Sabah saatlerinde bir ayı kaçma olayı oldu. Bizim hemen sınırlarımızda ayı barınağı var. Ağaç devrilmesinden dolayı bir ayı kayboldu. Köyümüzde görüldü ve takip ettik. Ayı, araçlardan korkarak elimizden kaçtı. Şu an yetkililer tarafından aranıyor. En kısa zamanda bulunacaktır' dedi.