YouTube'a büyük tepki: 1 saatlik reklamlar çıkmaya başladı

YouTube, reklam stratejisini giderek daha agresif hale getiriyor. Kullanıcılar, uzun ve atlanamayan reklamlar nedeniyle izleme deneyimlerinin olumsuz etkilendiğinden şikayetçi.Bazı kullanıcılar, 60 dakikaya kadar çıkan atlanamayan reklamlar gördüklerini bildiriyor.YouTube, reklam engelleyicilere karşı önlemler alıyor. Ancak, bazı kullanıcılar reklam engelleyicilerin bu uzun reklamları engellemede başarılı olduğunu belirtiyor.Diğerleri ise reklam engelleyicilerin bazı durumlarda reklamları engelleyemediğini ve 'Atla' düğmesini gizlediğini iddia ediyor.Google, reklamların içerik üreticilerini desteklemek ve platformu sürdürmek için gerekli olduğunu belirtiyor.YouTube, atlanamayan reklamların genellikle 15 saniye (mobil) ve 60 saniye (TV) ile sınırlı olduğunu ve aşırı uzun reklamların kasıtlı olmadığını açıkladı.Reklam engelleyicilerin oynatmayı bozabileceği ve anormal reklam deneyimlerine yol açabileceği belirtildi.Reddit gibi platformlarda kullanıcılar, uzun ve atlanamayan reklamlar hakkında şikayetlerini dile getiriyor.Bazıları, YouTube Premium'a abone olmayı düşünürken, bazıları ise farklı video platformlarına yönelmeyi planlıyor.