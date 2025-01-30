Ömer Bolat: Müteahhitlik sektörü yılı 28,6 milyar dolarlık proje değeri ile kapattı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısına katıldı.Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin çalışma alanının genişlediğini anlatarak, önümüzdeki ay Libya seferine çıkılacağını 'Bavullarımızını toplayalım, önümüzdeki ay Libya'ya sefere çıkıyoruz.' sözleriyle belirtti.Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın toplantıya yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:'Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, 2024 yılını, 28 milyar 600 milyon dolar toplam proje değeri büyüklüğü ile kapattı.''138 ülkede, 3 milyar 460 milyon dolar toplam proje değeri ve yaklaşık 3 bin proje ihalesini Türk teknik müşavirlik şirketleri kazanmışlardır'Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın toplantıya yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:-Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, 2024 yılını, 28 milyar 600 milyon dolar toplam proje değeri büyüklüğü ile kapattı.-138 ülkede, 3 milyar 460 milyon dolar toplam proje değeri ve yaklaşık 3 bin proje ihalesini Türk teknik müşavirlik şirketleri kazanmışlardır.-Türkiye Müteahhitleri ve Müşavirleri olarak 2024 yılında dünyada ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmayı başardık.