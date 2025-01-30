TÜVTÜK açıkladı! Yaptırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç muayene istasyonu TÜVTÜRK tarafından milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir uyarı yapıldı.1 Mart 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni yönetmelik kapsamında artık tüm ticari taksilerde kamera bulundurmak zorunlu hale geldi.Bununla birlikte ticari taksilerin kamera bulundurmaması yasaklandı. Bu tarihten itibaren kamera takılı olmayan tüm ticari taksiler araç muayenesinden geçemeyecek ve vize verilmeyecek.İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında, taksi şoförleri ve yolcuların güvenliğini artırmayı hedeflenen yeni yönetmelik kapsamında aracında kamera bulunmayan araçlar artık muayeneden geçemeyecek.Artık zorunlu hale gelecek olan araç içi kameralar, olası olumsuz durumlarda yaşananları kayıt altına alarak, güvenlik güçlerinin olayları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmesine yardımcı olacak.