Bakan Bayraktar açıkladı: Bu kış doğal gaza zam gelmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji piyasaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak elektrik faturalarındaki yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. Bakan Bayraktar milyonları sevindiren müjdeyi duyurarak bu kış doğal gaza zam gelmeyeceğini duyurdu.ELEKTRİK FATULARINDA YENİ DÖNEMBakan Bayraktar açıklamalarında "1 Şubat'tan itibaren başlayan fatura döneminde 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var" diyerek yeni uygulama ile ilgili bilgileri şu sözlerle paylaştı:42 milyonun yüzde 3'ünü, 1.2 milyon aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Orada da görünen tablo şu, 1050 lira, 1047 liraya tekabül ediyor bu tüketim sınırı. Ne kadar olacak fatura dersen 2000 civarında. Yüzde 96 civarında artacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devlet sübvansiyonu 30 milyar civarında azalmış olacak.Bakan Bayraktar açıklamalarında şunları kaydetti:Doğal gazda da benzer bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru olabilir. Doğal gazda il il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.Bakan Bayraktar açıklamalarının devamında şunları kaydetti:*(Doğal gaza zam) Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz. Zam yok yani.*Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesiyle alakalı yoğun bir çalışmamız devam ediyor. 30 yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim.(Elektrik faturalarında yeni dönem) '417 kilovat saatlik bir tüketim varsa bu grup artık destek grubunun dışında kalsın' dedik. Bu da 1,2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde 3'ü gibi. 42 milyonun yüzde 3'ü gibi bir aboneyi etkileyecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.*42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmadık. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok.(Petrol ve doğal gaz üretimi) Gabar'da 75 bin varili geçti, ama daha yukarı gidecek. Bu sene bizim keşif yılımız olacak. Yaklaşık ihtiyacımızın yüzde 15'ini hem doğal gazda, hem petrolde kendi üretimimizle karşılıyoruz.(Suriye'ye elektrik ihracatı) İlk etapta yüzde 50 kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Halep'e 50-60 kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla alakalı da çalışmamız var.Akkuyu'da ilk reaktörle alakalı hedef bu sene test üretimi de olsa bir elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz.*Hem madenlerde, hem de yenilenebilir rüzgar ve güneşte izin süreçlerini kolaylaştırıcı, bürokrasiyi kolaylaştırıcı bir reform paketi hazırlıyoruz.