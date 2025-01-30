Bakan Işıkhan açıkladı: 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenlemesiyle 43'ü yerli üretim olmak üzere taplam 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayanladığı mesajde şu ifadeleri kullandı:Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.İlaçların arasında bulunanlar:3 adet kanser ilacı3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı3 adet organ naklinde kullanılan ilaç2 adet kan ürünü2 adet alerji aşısı2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı