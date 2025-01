Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı

Özellikle 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesini öngören düzenleme çalışmaları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. AK Parti MKYK Toplantısında aile yılında yapılacak düzenlemelere ilişkin sunum gerçekleştiren Bakan Göktaş, sunumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin Bakanlığın çalışmaları kapsamında ki düzenlemeye ilişkin taslak çalışmada sona gelindiğine dikkat çekti.Göktaş, ilgili kurumlarla birlikte çocukların güvenli bir dijital dünyada yaşamalarına yönelik gerekli adımların atılacağını vurguladı.Başkan Erdoğan da gençleri ilgilendiren her toplantıya katıldığında konunun hassasiyetine dikkat çekerken, en son şu mesajı vermişti:'Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz, bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır.'MKYK'da Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin de son durumu paylaşan Göktaş, gençler tarafından Türkiye'nin her köşesinden başvuru yapıldığını kaydetti. Göktaş, Fon kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 38 bin 60 başvuru alındığını bildirdi.Ayrıca doğum ve çocuk desteklerine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, destek kapsamında yeni doğacak ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. İkinci çocuğa bin 500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklara da 5 bin lira destek ödemesi her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Bakan Göktaş, bu desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürdürüleceğini vurgulayarak, desteklerin 1 Ocak 2025 sonrası doğan tüm çocuklar için geçerli olacağının da altını çizdi.