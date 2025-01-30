Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Sürücülerin en çok merak ettiği indirim haberlerine bir yenisi eklendi. Motorine yarından itibaren indirim geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında litre başına 89 kuruş indirim yapılacağı belirtildi. İndirim kararının, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının düşüşü ve döviz kurlarındaki hareketlilik göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.