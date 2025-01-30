Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor
Sürücülerin en çok merak ettiği indirim haberlerine bir yenisi eklendi. Motorine yarından itibaren indirim geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında litre başına 89 kuruş indirim yapılacağı belirtildi. İndirim kararının, uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının düşüşü ve döviz kurlarındaki hareketlilik göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.
Yeni yılda akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından, bu gece yarısı itibariyle motorinde 89 kuruş indirim yapılacağı belirtildi.
Peki, benzin ve LPG'de (otogaz) indirim var mı?
Motorinin aksine sektör kaynaklarından benzin ve LPG için henüz bir indirim uyarısı yapılmadı
İşte 30 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları…
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa:
Benzin fiyatı: 46.29 TL
Motorin litre fiyatı: 47.31 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İstanbul Anadolu:
Benzin fiyatı: 46.14
Motorin litre fiyatı: 47.20 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 46.80 TL
Motorin litre fiyatı: 47.98 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 47.18 TL
Motorin litre fiyatı: 48.37 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL