6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye, 6 Şubat 2023 sabahı büyük bir felakete uyandı.Ülkenin güneyinde etkili olan saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, milyonların yüreğini yakan anlara sebep olmuştu.Kahramanmaraş merkezli felaket, 11 ili etkileyerek devasa yıkıma yol açtı. Binlerce bina yerle bir olurken, on binlerce insan hayatını kaybetti.'Asrın felaketi' olarak adlandırılan bu depremin neden olduğu acılar sürerken, felakete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntüler, özellikle Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki caddeleri, bulvarları ve bazı üst geçitleri kapsıyor.Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında dikkat çeken detaylardan biri de, depremin ilk anlarında gökyüzünde beliren şiddetli parlak ışık oldu.Uzmanlar, bu tür ışıkların yer kabuğundaki ani kırılmalar ve elektrik hatlarının kopması gibi sebeplerle oluşabileceğini belirtiyor.Görüntülerde, bazı binaların birkaç saniye içinde yerle bir olduğu görülüyor.Caddelerdeki aydınlatma direklerinin sallandığı, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar kaydedildi.Üst geçitlerdeki asansör kameraları da depremi net bir şekilde kaydetti. Bir asansörün içindeki titreme, şiddetli sarsıntının etkisini gözler önüne serdi.Görüntülere trafikte seyir halindeki araçlar da yansıdı. Bazı sürücülerin ani fren yaptığı, bazı araçların sarsıntı nedeniyle şerit değiştirdiği görüldü.Ayrıca yollardaki beton parçalarının düştüğü, bazı trafik lambalarının devrildiği anlar da kayıtlara yansıdı.Ortaya çıkan yeni görüntüler, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü bir kez daha hatırlatırken, felaketin acı izlerini tazeledi.