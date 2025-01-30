Türk dünyası için kritik dönemeç! 9 bakan bir araya geldi: Orta Koridor için projeler ivme kazanacak

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma bakanlarının katılımıyla düzenlenen '3'lü Mekanizma Toplantısı'nın ikincisi, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov katıldı.Dışişleri Bakanları toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan şunları söyledi:REFAHA KAVUŞMUŞ SURİYE'Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail-Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için 1967 sınırları temelinde; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurguluyoruz. Egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.EN HIZLI, EN EKONOMİK GÜZERGAHHacim olarak dünyanın en büyük ticareti Asya ile Avrupa arasında. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bu güzergahın merkezinde. Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Bu durumun, küresel düzeyde çok ciddi ekonomik yansımaları oldu. Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır.ANKARA BİLDİRİSİ İMZALANDIToplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalandı. Bildiride ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımların kayda geçirildi. Altyapı projelerine de hız verilmesi kararı alındı. Öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kalındı. Bildiri ekinde eylem planı ile ilerleyen dönemler için izlenecek yol haritası belirlendi.YENİDEN İNŞA VE ISLAH31 maddelik Ankara Bildirisi'nde, Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'nde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti.140 MİLYONLUK NÜFUSAzerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da toplantıda Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin rolünün ele alındığını belirterek, 'Kalkınmaya Türkiye'nin katkıları yakın gelecekte de ele alınacak. Suriye'deki olumlu gelişmeler ülkelerimiz aramızdaki işbirliğinin meyveleri olacak' dedi. Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Fakat Ermenistan anayasasında halen Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecek' dedi.Özbek Bakan Saidov ise üç ülkenin toplam nüfusunun 140 milyona yaklaştığına değinerek, 'Bu büyük nüfusu değerlendirerek ticaret hacmimizi iki katına çıkarma imkanı var. Üç kardeş ülkenin coğrafi yerleşimi ve transit potansiyeli stratejik öneme sahip' ifadelerini kullandı.FİDAN: BARIŞ, REFAH VE İSTİKRAR ÜRETİYORUZToplantının açılışında Fidan, 'Bölgemiz ve ötesi için barış, refah ve istikrar üretiyoruz. Suriye'deki memnuniyet ve umut verici gelişmelerse bölgemiz için yeni fırsat penceresi açmıştır. Suriye'nin yeniden yapılanması ve kalkınmasına el ele destek vermeliyiz. Suriye'nin istikrarı ve gelişimiyle bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak. Lojistik, ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecek' dedi.Bakan Bolat 'Her 3 ülke toplamda yaklaşık 1,5 trilyon dolara yaklaşan gayrisafi milli hasılası, 132 milyonu aşan nüfusları ile dünya ve bölge ekonomisi için çok önemli parçadır.Başta Hazar geçişli Orta Koridor ve Zengezur Koridoru olmak üzere, bölgesel bağlantı projelerimiz hem bu 3 değerli ülkenin ekonomik kalkınmasına hem de Asya ile Avrupa arasındaki ticaret entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacak' şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu da Orta Koridor'un gerek bölge ülkeleriyle gerekse Özbekistan ve Azerbaycan ile birçok çalışma olduğunu belirterek, 'Bu çalışmaları birincil olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Multimodal taşımacılık noktasında da iş birliklerimizi artırmamız gerekir. Orta Koridor'un yanında Kalkınma Yolu Koridoru noktasında da adımlar attık. Orada da bölgedeki ülkeler ile iş birliğimiz söz konusu' ifadelerini kullandı.