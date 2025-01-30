ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'de korkunç hava kazası...Başkent Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi askeri helikopter havada çarpışarak düştü.Çarpışmanın ardından uçağın Potomac Nehri'ne düştüğü belirtilirken nehirde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.American Airlines yetkilileri Kansas'tan Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.ABD medyasına konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde 3 askeri personelin bulunduğunu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığını bildirdi.Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve diğer kurtarma görevlisinin sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı.Havanın ve nehrin oldukça soğuk olması nedeniyle kurtarılması muhtemel kazazedelerin nehirden çıkarılabilmesi için görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Öte yandan uçak ve helikopterin enkazının nehrin içinde bulunduğu aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump ise, kazayla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Kaza hakkında detaylı şekilde bilgilendirildiğini vurgulayan Trump, “İlk müdahale ekiplerimiz tarafından yapılan olağanüstü çalışmalar için teşekkür ederim. Durumu takip ediyorum ve detaylar netleştikçe daha ayrıntılı bilgi paylaşacağım' ifadelerini kullandı.İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise arama ve kurtarma çalışmaları için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri personelinin de seferber edildiğini belirterek, “Durumu aktif olarak izliyoruz. Yerel müdahale ekiplerine her türlü desteği sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kazadan dolayı 'derinden üzüntü duyduğunu' belirterek, “Lütfen kazaya karışan herkes ve ilk müdahale ekiplerimiz için benimle birlikte dua edin” dedi.Virginia Valisi Glenn Youngkin de Kuzey Virginia, Washington DC ve Maryland'ten ilk müdahale ekiplerininPotomac Nehri'ndeki arama kurtarma çalışmalarına destek için seferber edildiğini söyledi.Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Youngkin, “Herkesten yolcular, mürettebat, onların aileleri ve cesur ilk müdahale ekipleri için dua etmesini istiyorum' ifadelerini kullandı.