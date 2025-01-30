WhatsApp bu iPhone modellerinde artık çalışmayacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski iPhone'lara desteğini kesiyor. 5 Mayıs 2025'ten itibaren iOS 15.1 öncesi sürümleri çalıştıran iPhone'larda WhatsApp kullanılamayacak.TestFlight üzerinden WhatsApp beta kullananlar ise daha da erken etkilenecek. En son beta sürümü, iOS 15.1 öncesi sürümlerde çalışmayacak.Eski iPhone kullanan WhatsApp kullanıcıları için üç seçenek bulunuyor:WhatsApp kullanmayı bırakmak veya son uyumlu sürümü kullanmaya devam etmek için güncellemeleri engellemek.En son güncellemeleri almak ve WhatsApp'ı güvenli bir şekilde kullanmaya devam etmek için yeni bir iPhone alınabilir.Desteği kesilecek eski iPhone modelleri arasında iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi popüler cihazlar da bulunuyor.Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cihazları güncel tutmak güvenlik ve işlevsellik açısından büyük önem taşıyor.Eski iPhone kullananların WhatsApp ve diğer uygulamaların güncellemelerini alamaz hale gelmemek ve güvenlik risklerinden korunmak için yeni bir iPhone'a geçmeleri öneriliyor.