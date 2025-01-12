Bakan Ersoy, Venezuela lideri Maduro ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak üzere gittiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Ersoy, Devlet Başkanı Maduro ile görüştü.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, “Bolivarcı Sayın Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılımımız vesilesiyle Venezuela'da önemli temaslarda bulunduk. Sayın Maduro'nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı. Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.