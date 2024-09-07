Bakırköy'de başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Lütfen sesimizi duyun

Türkiye'nin dört bir yanında başıboş sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları devam ederken bunlara bir yenisi de İstanbul Bakırköy'de eklendi. Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi Yakut Sokakta sakin bir şekilde yürüyen Furkan Mergen, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.Saldırı sırasında dengesini kaybeden Mergen, yere düştü. Belinden ve kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile saldırıyı ucuz atlattı.Daha önce de aynı bölgede başıboş köpeklerin vatandaşlara saldırdığı belirtilirken mağdur Mergen, duruma ilişkin Bakırköy Belediyesi'ne de şikayette bulundu.Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu düşerek yaralanan Mergen, SABAH'a yaptığı açıklamada kendisinin de bir hayvansever olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: 'Öncelikle bir hayvansever olarak ifade ediyorum. Evimin yakınındaki Yakut Sokak kafeler mevkiinde yolda sakin bir şekilde yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Dengemi kaybettim ve kafa üstü yere düştüm. Vücudumda maalesef yaralar mevcut. ''Orada bulunan birçok kişi de buna şahit. Aldığım duyumlara göre daha önce burada kanser hastası bir yaşlı vatandaşımız da ısırılmış. Köpekler toplatılmış fakat bazı esnaf ve vatandaşların ısrarı sonucu geri getirilip yeniden sokağa salınmış. Aksiyon alacaklarını düşünmesem de Bakırköy Belediyesi ekiplerine gerekli şikayette bulundum. Birçok komşumuz bu durumlardan müzdarip. Sesimizi lütfen duyun artık'