5.0'lık deprem sonrası çarpıcı uyarı: Beklenen artçı daha meydana gelmedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.Depremden sonra konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6'lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi.