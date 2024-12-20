Şam'a ilk resmî temas: ABD'li üst düzey diplomatlar Colani ile görüşecek

ABD'den üst düzey diplomatlar, Suriye'de başkent Şam'ın kontrolünü elinde tutan Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani ile görüşmek üzere üst düzey diplomatları Şam'a gönderdi.Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli Orta Doğu yetkilisi Barbara Leaf'in liderlik ettiği heyette ABD'nin rehineler özel temsilcisi Roger Carstens ve Joe Biden yönetiminin Suriye ile diplomatik ilişkileri yürütmek üzere görevlendirdiği Daniel Rubenstein da yer alıyor.