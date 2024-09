Engin Polat tahliye oldu: Dilan Polat'tan 'Enercii' paylaşımı geldi

Engin Polat'ın tahliye olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Dilan Polat, "Enercii" şarkısını söyledi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla ilgili açılan davada, ara karar belli oldu.



MASAK raporunun ardından tahliye olan Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'dan sonra Engin Polat da tahliye edildi.



Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşinin tahliyesi sonrası Dilan Polat, adliye koridorlarında sevinç çığlıkları attı.



İLK PAYLAŞIM GELDİ



Dilan Polat Instagram kanalından ilk önce "Çorlu Kartepeye geliyoruzzzzzz" diyerek sevinç naraları attı. Polat akabinde de kendi şarkısı olan "Enerci" ile story paylaştı.



Polat bu hikayesinde eşi Engin Polat'a şarkısında yer alan "Alo Engin" sözleriyle seslendi.



Eşi Engin Polat, kayınpederi Sezgin Polat ve Alper Kürşat Polat'ın bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak "Tahliye, Allahım sana şükürler olsun" diyerek paylaştı.



NE OLMUŞTU?



İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.



Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.



Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.