Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Bakanlık harekete geçti: En ağır cezayı alacak!
İstanbul'da bir otizm eğitim ve spor okulunda skandal yaşandı. Okulda şoför olduğu iddia edilen bir kendini bilmez otizmli çocuğu darbetti. Okuldaki bir öğretmen tarafından çekilen görüntüler tepkilere neden olurken Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleşen otizmli gence şiddet olayında, bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
'YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darbeden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını bildirdi.
'EN AĞIR CEZAYI ALACAK'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, otizmli bir gencin eğitim aldığı okulda darbedildiğine dair görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.'