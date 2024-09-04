Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor: Masada 6 önemli konu olacak

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştirecek.Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olacak.Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze olacak.İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta gerçekleştirilen Kahire ziyaretinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedeflendiği açıklandı.Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının da masada olması bekleniyor.Türkiye ve Mısır, geçen yıl karşılıklı olarak büyükelçilerini yeniden atadı ve Ankara, Kahire'ye silahlı insansız hava araçları sağlayacağını açıkladı.Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden biri ise Mısır'ın Türkiye'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tedariki olacak.Kritik zirvede yenilenebilir enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) konusunda da iş birliğinin derinleştirilmesinin planlandığı belirtildi.İki lider ayrıca, sağlık ve turizm alanında uzun vadeli iş birliği imkanlarını da konuşacak.Görüşmenin ardından savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat 2024'te Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirilecek.Konsey toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik gelecek dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunulacak.Toplantı kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin imzalanması da gündemde bulunuyor.