Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Mısır arasında yeni bir dönemin adımları atılıyor..12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde önemli bir ziyaret gerçekleşecek.Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.Cumhurbaşkanları, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.İki ülke arasındaki mevcut 10 milyar dolarlık ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen görüşmede, bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek.Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii gibi uzun vadeli işbirliği fırsatları da masaya yatırılacak.İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölgeye yapılan insani yardımlar da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. Bölgesel meselelerde, kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi için yapılabilecekler ele alınacak.Ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir.Konsey Toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir.