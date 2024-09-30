Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyardı! İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyor

Meteoroloji, yeni hava durumu raporu yayımladı ve illeri tek tek uyarıdı. İstanbul dahil birçok ile şiddetli sağanak yağmur geliyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi. İşte merak edilen hava durumu tahminleri...AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISIİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını bildirdi.AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.Halihazırda yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildiği açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.Doğu Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.Güney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Edirne'de aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyardı İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyorSağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü.Kentte bu gece ve yarın yağışların etkili olması bekleniyor.KırklareliKırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve uyardı İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyorZaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.Meteoroloji, tam 16 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 15°C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 16°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 13°C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 19°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu,yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 21°C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluANTALYA 23°C, 25°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 19°C, 31°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ISPARTA 14°C, 22°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 15°C, 27°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 13°C, 17°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 14°C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT 12°C, 26°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 12°C, 20°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 16°C, 23°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 20°C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 17°C, 20°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA 15°C, 33°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluARTVİN 15°C, 26°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SAMSUN 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluTRABZON 21°C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla doğusu perçelı bulutlu, yarın öğleden sonra Erzurum ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 20°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 3°C, 18°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluMALATYA 14°C, 30°CAz bulutlu ve açıkVAN 8°C, 20°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 17°C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 17°C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde batısı zamanla geneli 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 akşam saatlerine kadar doğusunun açıkları doğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m yer yer 5,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, güneyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 batısı 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, ilk saatlerden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.